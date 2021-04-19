انخفاض 10 درجات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الثلاثاء على جميع الأنحاء

كتب- محمد عبدالناصر:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها:"من الغد تنكسر الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من ١٠ : ١٢ درجه في درجات الحرارة العظمي علي شمال البلاد حتي القاهرة علي ان يظل الصعيد شديد الحرارة".

وأشارت إلى دخول الجبهة الباردة على غرب البلاد بحيث تشعر مدن (السلوم ومطروح ) بتحسن في الأحوال الجويةوانخفاض في درجات الحرارة، وتتقدم تدريجيا خلال اليوم حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية علي المدن الساحلية وتشهد تحسنا في الشعور بدرجة الحرارة على أن يصل تأثيرها ليلا إلى القاهرة.

وعن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 32 16

الاسكندرية 22 16

وادى النطرون 27 16

طنطا 31 16

شبين الكوم 31 16

دمنهور 27 16

بلطيم 22 15

مطروح 20 16

السلوم 22 15

سيوة 26 16

بورسعيد 23 15

دمياط 22 15

الزقازيق 31 16

المنصورة 30 16

الاسماعيلية 30 16

السويس 31 17

العريش 25 16

رفح 24 15

رأس سدر 31 22

نخل 33 15

نويبع 37 22

طابا 35 21

كاترين 32 16

الطور 34 23

شرم الشيخ 36 23

الغردقة 38 24

مرسى علم 36 24

الفيوم 35 20

بنى سويف 36 21

المنيا 36 21

أسيوط 37 22

سوهاج 39 23

قنا 40 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 29

ادفو 42 28

أبوسمبل 42 28

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 33 23

ابو رماد 33 24

حلايب 32 22

رأس حدربة 31 21

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