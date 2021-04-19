​​​​نائب القليوبية لـ"مصراوي": سنطالب باجتماع مع رئيس السكة الحديد.. "كدة فيه حاجة غلط"

04:00 ص الإثنين 19 أبريل 2021
​​​​نائب القليوبية لـ"مصراوي": سنطالب باجتماع مع رئيس السكة الحديد.. "كدة فيه حاجة غلط"

مجلس النواب

(مصراوي):

قال النائب درويش مرعي، عضو مجلس النواب عن محافظة القليوبية، إنه سيزور موقع حادث قطار طوخ، مضيفًا أن تكرار الحوادث يؤكد أن "فيه حاجة غلط" بحسب ما قال.

وأكد مرعي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أنه سيكون هناك إجراء مرتقب تجاه رئيس هيئة السكة الحديد والمسئول عن الحادث، وسنطالب باجتماع مع الوزير كامل الوزير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 97 مواطنًا في حادث قطار (القاهرة - المنصورة) بمدينة طوخ محافظة القليوبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي).

وأضاف "مجاهد" أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدًا أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وأكد "مجاهد" أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان توجهت منذ قليل إلى محافظة القليوبية لمتابعة الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطار "طوخ"، بالمستشفيات.

مجلس النواب السكة الحديد القليوبية حادث قطار طوخ
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