​رياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد: طقس الاثنين شديد الحرارة والقاهرة تسجل 41 درجة

كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة طقس الاثنين، سيكون شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، لطيف على السواحل الشمالية.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

ولفت خبراء الأرصاد إلى أن هناك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد قد تصل لحد العاصفة على جنوب البلاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

القاهرة: العظمى 41 - المحسوسة 42 _ الصغرى 22، الإسكندرية: العظمى 38 - المحسوسة 40 _ الصغرى 18، مطروح: العظمى 34 - المحسوسة 37 _ الصغرى 17، الإسماعيلية: العظمى 42 - المحسوسة 43 _ الصغرى 22، وأسيوط: العظمى 41 - المحسوسة 42 _ الصغرى 25، وأسوان: العظمى 42 - المحسوسة 43 - الصغرى 30.