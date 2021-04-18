الطقس الآن.. مواطنون يتغلبون على ارتفاع درجات الحرارة في سادس أيام شهر رمضان

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة سيكون اليوم الأحد ويستمر حتى نهاية غدا الاثنين، وتبدء الحرارة في التراجع بدأ من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد نشاط رياح مصاحب لمنخفض جوي يؤثر علي غرب البلاد يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وإثارة الاتربة والرمال تصل إلى حد العاصفة هناك كما يليه سريعا دخول جبهة هوائية باردة تعمل على انخفاض درجات الحرارة وازاحة الرمال اتجاه شمال وجنوب الصعيد.

التقطت عدسة مصراوي، عدة صور للمواطنين من الشارع أثناء محاولتهم التغلب على أشعة الشمس.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال يوم الأحد والاثنين بين 39 و40 درجة، بينما يوم الثلاثاء تصل لـ32 درجة، والسواحل الشمالية من 38 إلى 40 درجة ويوم الثلاثاء 24 درجة، بينما المناطق الجنوبية تتراوح الحرارة من 40 إلى 41 درجة ويوم الثلاثاء من 37 إلى 40 درجة.