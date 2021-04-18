​دعمًا للصناعة.. برلماني يطالب بإنشاء مركز أبحاث وتطوير المنتج المصري بكل مصنع

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتوسع في المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية والقدرة على التنافسية وفتح أسواق خارجية.

وقال محسب إن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تعتبر عصب الاقتصاد القومي، وعليه دور كبير في استعادة الدولة قوتها ومكانتها، مما يتطلب ترجمة المبادرات والقرارات الأخيرة بشأن تنمية الصناعة والنهوض بها.

وأوضح محسب، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت، أن تشجيع المنتج المحلي يسهم بقوة في القدرة على التنافسية؛ لأن عليه عاملاً كبيرًا في تقليل التكلفة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، كما أن العمالة الماهرة لإتقان المنتج المصري تفتح آفاقًا وأسواقًا خارجية جديدة في مختلف الدول على مستوى العالم أمام المنتج الوطني، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحوافز التصديرية لتدعيم الصناعة الوطنية ومن قبل المنتج المحلي.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع نظام تصنيع يراعي تطور التكنولوجيا الحديثة في مختلف دول العالم؛ لتصنيع منتجات محلية يسهل تسويقها محليًّا وعالميًّا، مقترحًا إنشاء مركز أبحاث وتطوير المنتج وفقًا للتكنولوجيا المتاحة في البلدان الصناعية الكبرى بكل مصنع من المصانع المصرية، تكون مهمته الوقوف على آخر الصيحات والمنتجات لوضع اشتراطات خاصة وتصنيع المنتجات وفقًا لهذه التطورات الجديدة، مطالبًا بأن تكون هناك خطط ورؤية وبحث علمي في قطاع الصناعة.

وأشار محسب إلى أن هناك نحو 12 قرارًا بشأن تشجيع المنتج المحلي واستبداله بالمنتج المستورد؛ لكن هذه القرارات لا تنفذ، وذلك بسبب غياب الاستراتيجيات الصناعية وعدم التنسيق بين الجهات الإدارية، وهذا الأمر أكبر مشكلة تواجه تعميق المنتج المحلي.