نقيب الإعلاميين يوجّه رسالة لمقدمي البرامج بشأن مباراة الأهلي والزمالك

كتب- مينا غالي:

طالب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، كافة الإعلاميين ومقدمي البرامج، بالالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، في تغطيتهم لمباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز غدًا الأحد.

وقال سعدة لـ"مصراوي": "نتمنى أن يقدم الفريقان مباراة تليق بكرة القدم المصرية، وأن يقدما نوعا من الأخلاق الرياضية الطيبة والبعد عن التعصب لأن الناديين كبيران بتاريخهما وأدائهما، ويجب أن يمثلا القدوة لكل الأندية المصرية لما يمتكلمانه من شعبية، كما يجب على اللاعبين والأجهزة الفنية أن يكونوا على قدر المسؤولية، وكذلك لابد أن تبتعد الجماهير عن التعصب على السوشيال ميديا".

وأضاف نقيب الإعلاميين: "أما فيما يخص تناول الحدث في البرامج الرياضية أو الفقرات المفردة في برامج التوك شو الموجودة سواء صباحية أو مسائية، فنهيب بكل الإعلاميين ومقدمي البرامج الالتزام بميثاق الشرف ومدونة السلوك في انتقاء المفردات والألفاظ المستخدمة، وثانيا عدم الميل لفريق على آخر أو لون على آخر ولابد أن يكون الأداء وسطيا محايدا."

وتابع: "وثالثا، لابد أن يعلم الإعلامي أنه يعلب دور الناقل للحدث والمناقش لأحداثه دون غرض ما، ومن ثم نحذر للالتزام بالمهنية حتى لا يتعرض من يرتكب أي خروقات مهنية لعقوبات".

واختتم نقيب الإعلاميين قائلاً: "نحن نثق في قدرة الإعلاميين ومقدمي البرامج كما عودونا في تغطيات لقاءات قمة سابقة أن يبتعدوا عن التعصب وأن يلتزموا بالحيادية في مناقشة أحداث هذه القمة".