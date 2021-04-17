وزيرة البيئة: المؤسسات الأكاديمية شريك أساسي في بناء مشروعات التنمية على أسس علمية

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قامت بجهود كبيرة في دعم تنظيم إدارة المخلفات الصلبة البلدية، سواء بتدقيق التصميمات الفنية للمدافن الصحية المنفذة بالمحافظات، وتعتبر مشروعًا كبيرًا يواجه تحدي الوقت واختلاف طبيعة مواقع التنفيذ، أو القيام بالشق التدريبي للكوادر القائمة على التشغيل ضمن بناء القدرات للعاملين بالمنظومة لضمان فاعلية واستدامة إدارتها.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لتدريب مبادئ المدافن الصحية، اليوم السبت، الذي ينفذ من خلال الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كجزء تكميلي لما تم تنفيذه من إنشاءات للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة؛ بهدف تأهيل الكوادر والعاملين بالمنظومة في مختلف المحافظات، والذي شهدته الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

وشددت فؤاد على دور المؤسسات الأكاديمية كشريك أساسي في بناء المشروعات التنموية على أُسس علمية ومهنية.

وأكدت وزيرة البيئة أن إنشاء شبكة المدافن الصحية يعد مشروعًا قوميًّا يقوم عليه فريق متكامل من وزارات البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وضعت فيه الدولة استثمارات ضخمة، ويستلزم ضمان إدارة تلك المدافن بطريقة فعالة مستدامة بعد تشغيلها، لذا تم الاتفاق مع الأكاديمية العربية لعمل دورات تدريبية للقائمين على كل مدفن صحي والعاملين بالمنظومة في المحافظات، واليوم نحتفل بالدورة الختامية للقاهرة الكبرى.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أهمية المشروع باعتباره يخدم الأجيال الحالية والقادمة، وأهمية العامل البشري في تعظيم العائد والتنظيم والاستخدام الأمثل المرافق، لذا فإن الهدف الأساسي من الدورات التدريبية هو تأهيل الكوادر لتؤتي المنظومة ثمارها فور التشغيل السليم والإدارة الفعالة لها.

وتضمن الاحتفال عرضًا لفيلم يوثق مراحل تنفيذ المدافن الصحية ضمن البنية التحتية للمنظومة، وهي ٢٠ موقع وصلت نسبة التنفيذ بها من ٥٠ إلى ٩٥٪.