الإسكان": الفرصة الأخيرة لتظلمات حاجزي مبادرة "سكن لكل المصريين" غدا

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن غدًا الأحد 18 أبريل 2021، هو آخر فرصة لتلقي طلبات تظلم المواطنين الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (1) لمنخفضي الدخل غير المنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا بالإعلان وكراسة الشروط.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن نتائج الفرز حتى تاريخه لطلبات العملاء ممن قاموا بسداد مُقدم جدية الحجز للوحدات السكنية وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، قد أسفرت عن مطابقة 205182 طلبًا للشروط بشكل مبدئي، وعدم مطابقة 96672 طلبًا للشروط بشكل مبدئي، بينما يجرى الانتهاء من فحص وفرز 2118 طلبًا.

وأضافت عبدالحميد، أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة الفرز والفحص من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/complaints، حيث يقوم الحاجز بإدخال رقمه القومي والضغط على "نتيجة الفرز"؛ لمعرفة موقفه الذي ينحصر بين ثلاثة احتمالات: (1) مُنطبق (2) غير مُنطبق وأسباب عدم الانطباق (3) الرقم غير مُسـجل (وذلك للمواطنين الجاري الانتهاء من فحص وفرز مُستنداتهم حتى تاريخه)، أما الوسيلة الثانية فستكون من خلال قيام المواطن بإرسال رسالة نصية تحتوي على رقمه القومي إلى رقم "9311"، وذلك مقابل رسوم الخدمة التي تبلغ 3 جنيهات، إلى جانب هذا سيقوم الصندوق بإرسال رسائل نصية إلى المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانبهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه فيما يخص المواطنين المنطبق عليهم الشروط، فيجب عليهم الالتزام بسداد أولى الدفعات ربع السنوية المُستحقة عليهم طبقاً لما هو منصوص عليه بكراسة الشروط، بواقع عدد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ (3 سنوات)، حيث بدأ سداد الدفعة الأولى في الأول من أبريل الجاري، وبفترة سماح شهر من تاريخ الاستحقاق؛ تجنبًا لاحتساب غرامة تأخير تبلغ نسبتها 1.5% من قيمة الدفعة المُتأخرة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر في حالة التأخر عن سداد أية دفعة بعد انتهاء فترة السماح المُقررة.

وبالنسبة للمواطنين غير المُنطبق عليهم الشروط، أوضحت مي عبدالحميد أنه تقدم 68235 مواطنًا بطلبات تظلم حتى تاريخه، وتم قبول طلبات تظلم 29002 مواطن، وتم تعديل موقفهم بالفعل من غير مُنطبق إلى مُنطبق، وتم رفض طلبات تظلم 5172 مواطنًا؛ بسبب عدم استيفاء المستندات المطلوبة وغير المُكتملة منهم بشكل صـحيح، وجار الانتهاء من الرد على باقي طلبات التظلم الحالية في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن إمكانية التظلم لأول مرة أو مرة أخرى لاستيفاء المُستندات المطلوبة من المواطنين لتعديل موقفهم من غير مُنطبق إلى مُنطبق، مُتاحة حتى نهاية فترة التظلمات غدًا الأحد، أما في حالة عدم رغبة المواطن في التظلم فيمكنه استرداد مقدم جدية الحجز من أي مكتب بريد مُميكن.​