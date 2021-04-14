تجديد تعيين صالح عبدالرحمن رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
12:32 م الأربعاء 14 أبريل 2021
كتب- مصراوي:
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرار رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد رئيساً للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتباراً من ١٠ أبريل ٢٠٢١.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
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