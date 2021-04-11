اليوم.. مصر للطيران تسيّر 59 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب
كتب- محمد عبيد:
تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 59 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 5 آلاف راكب، عقب قرار عودة حركة الطيران في المطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.
وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 43 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، إربيل، نجامينا، لاجوس، تونس، الدوحه، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، أبوجا، باريس، إمستردام، اسطنبول، كوبنهاجن، موسكو، أبوظبي، برشلونه، البحرين، الخرطوم، عمان، بيروت، الشارقة، عنتيبي، آديس أبابا) و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم والإسكندرية)، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.
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