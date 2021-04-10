6 درجات ارتفاعا في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول 4 أيام من رمضان 2021
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية، خلال أول 4 أيام من شهر رمضان 2021، حيث يبدأ شهر رمضان وفقا للحسابات الفلكية يوم الثلاثاء المقبل.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه بداية من الثلاثاء المقبل تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 لـ 6 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل شمالا حتى القاهرة الكبري مائل للحرارة جنوبا نهارا، مائل للبرودة ليلا.
الثلاثاء
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الأربعاء
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الخميس
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
الجمعة
- نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.
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