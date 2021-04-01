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6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن مدينة في الجيزة وتوابعها غدًا

09:17 م الخميس 01 أبريل 2021
6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن مدينة في الجيزة وتوابعها غدًا

قطع المياه

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع قطع المياه عن مدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها غدًا الجمعة، لمدة 6 ساعات.

وقالت المحافظة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بتركيب عدد 3 وصلات صلب قطر 500 مم بين بيارة المياه المرشحة وعنبر الطلمبات المرشحة بمحطة مياه أبو النمرس المرشحة.

وتابعت المحافظة: "ما يضطر الشركة إلى قطع المياه ولمدة 6 ساعات لتنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة الـ10 مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة 5 صباحًا السبت.

وأوضحت الشركة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة له، والتي من المقرر توفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد احتياجاتها عند الطلب على رقم طوارىء 125.

مياه الجيزة قطع المياه مياه الشرب

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