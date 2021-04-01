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وزير الإعلام يشهد ختام الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين للمؤسسات الحكومية

08:46 م الخميس 01 أبريل 2021
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كتب- مينا غالي:

شهد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ختام الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، والتي نظمتها وزارة الدولة للإعلام لمدة 5 أيام متتالية، في الفترة من 28 مارس الماضي، وحتى 1 أبريل الجاري، وشملت عدة محاضرات في مجالات إعلامية متنوعة، قدَّمها نخبة من أساتذة الجامعات وكبار الإعلاميين.

وقال هيكل إن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقد هذه الدورات جاء إيمانًا بضرورة تمكين الوزارات والجهات الحكومية من التعبير عن نفسها بشكل واضح ودقيق أمام الرأي العام، لافتًا إلى أهمية دور الوزارة في التنسيق والتواصل الحكومى لإدارة الأزمات بشكل جيد.

وزير الإعلام الدورة التدريبية الثانية للمتحدثين الرسميين أسامة هيكل المؤسسات الحكومية

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