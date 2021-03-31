أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة كمال الجنزوري لقاح كورونا الطقس عقار جسر السويس متحرش المعادي حادث قطاري سوهاج فيروس كورونا سفينة قناة السويس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بيان عاجل بأولوية ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على لقاح كورونا "مجانا"

11:51 ص الأربعاء 31 مارس 2021
بيان عاجل بأولوية ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على لقاح كورونا "مجانا"

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزارة الصحة، بشأن إدراج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمجان.

وأشار زين الدين، خلال بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الدستور المصري ألزم برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: وبالفعل قامت الدولة خلال الفترة الأخيرة بتقديم خدمات عديدة لهذه الفئة وتغيير طريقة التعامل معها، وإقرار قانون ينظم حصولها على حقوقها من الخدمات، وهو جهد مشكور للدولة وقيادتها السياسية.

وأكد النائب أنه مع أزمة فيروس كورونا، وبالتزامن مع جهود الدولة في توفير اللقاح، والبدء بأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فمن الضروري أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، خصوصًا أن عدداً كبيراً منهم يحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

وطالب زين الدين الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، إعطاء أولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح "بالمجان" في إطار خطة الدولة في دعم ورعاية هذه الفئة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الأخذ في الاعتبار تسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على اللقاح من أقرب وحدة صحية لمقر إقامتهم؛ لا سيما أن هناك قاعدة بيانات لتلك الفئة حاليًّا لدى وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن كل بياناتهم الشخصية.

مجلس النواب ذوي الاحتياجات الخاصة لقاح كورونا محمد عبد الله زين الدين

الخبر التالى:

غدًا.. أوبرا الإسكندرية تحيي الذكرى الـ 24 لرحيل سيد مكاوي
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وفاة كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا