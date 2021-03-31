بيان عاجل بأولوية ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على لقاح كورونا "مجانا"

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس المجلس، موجه إلى وزارة الصحة، بشأن إدراج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا بالمجان.

وأشار زين الدين، خلال بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن الدستور المصري ألزم برعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلًا: وبالفعل قامت الدولة خلال الفترة الأخيرة بتقديم خدمات عديدة لهذه الفئة وتغيير طريقة التعامل معها، وإقرار قانون ينظم حصولها على حقوقها من الخدمات، وهو جهد مشكور للدولة وقيادتها السياسية.

وأكد النائب أنه مع أزمة فيروس كورونا، وبالتزامن مع جهود الدولة في توفير اللقاح، والبدء بأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، فمن الضروري أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة لهم الأولوية في الحصول على اللقاح، خصوصًا أن عدداً كبيراً منهم يحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

وطالب زين الدين الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، إعطاء أولوية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على اللقاح "بالمجان" في إطار خطة الدولة في دعم ورعاية هذه الفئة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة الأخذ في الاعتبار تسهيل حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على اللقاح من أقرب وحدة صحية لمقر إقامتهم؛ لا سيما أن هناك قاعدة بيانات لتلك الفئة حاليًّا لدى وزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن كل بياناتهم الشخصية.