8 أبريل.. تدشين نقابة المحامين كأول نقابة مهنية ذكية بالشرق الأوسط
كتب- مينا غالى:
تعقد نقابة المحامين، يوم الخميس الموافق 8 أبريل المقبل، حفل الإعلان عن تدشينها كأول نقابة مهنية ذكية في الشرق الأوسط، وذلك في تمام الواحدة ظهرًا، تماشيا مع سياسة الدولة المصرية وجهودها نحو التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات من خلال مبادرة "مصر الرقمية"، بحسب بيان صحفي.
يقام الحفل تحت رعاية نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب رجائي عطية، وإشراف لجنة التطوير والتحول الرقمي بالنقابة العامة ومقررها صلاح سليمان – عضو المجلس.
وقال "سليمان"، إن النقابة بقيادة النقيب العام رجائي عطية، تولي ملف التحول الرقمي اهتمامًا كبيرًا وتعمل عليه منذ فترة طويلة لتطوير العمل داخل نقابة المحامين، بما يحقق أفضل خدمة لأعضاء الجمعية العمومية في سهولة ويسر.
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