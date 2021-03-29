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السيسي يوجّه بالاهتمام بالأمن السيبراني للبنية المعلوماتية في العاصمة الإدارية

07:25 م الإثنين 29 مارس 2021
السيسي يوجّه بالاهتمام بالأمن السيبراني للبنية المعلوماتية في العاصمة الإدارية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإيلاء أهمية لموضوع الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبلورة برامج التدريب المتقدمة للعاملين لرفع مستوى المعرفة والدراية بتطبيق معايير الأمن السيبراني، في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.

كما وجه الرئيس السيسي بالتوسع في جهود التنمية المؤسسية والبشرية من خلال إعداد وتدريب الكوادر على المهارات الرقمية، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للمنظومة الإلكترونية بالعاصمة الإدارية الجديدة باشتراك كافة الجهات المعنية، وذلك قبل الانتقال الفعلي إلى العاصمة.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي العاصمة الإدارية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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