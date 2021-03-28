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رئيس "قناة السويس": الحفر في منطقة مقدمة السفينة الجانحة حتى 18 مترًا (صور)

09:01 م الأحد 28 مارس 2021
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(مصراوي):

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، أن العمل يجري حاليًا على توسيع نطاق التكريك والحفر بمنطقة مقدمة السفينة، بإزالة جوانب القناة بتلك المنطقة والتكريك للوصول بها إلى عمق 18 مترًا، لتسهيل عملية تعويم السفينة بالاعتماد على التكريك بصورة أساسية بواسطة الكراكة "مشهور" بالإضافة إلى استخدام الحفارات الأرضية التي تسمح بالاقتراب أكثر من السفينة.

وأوضح الفريق ربيع في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكراكة "مشهور" تكثف العمل للتكريك بمحيط مقدمة السفينة للوصول بها إلى غاطس 18 مترًا، فيما تعمل في ذات الوقت الحفارات الأرضية ذات الذراع الطويلة والمحمولة على بنتون لتوسيع نطاق الحفر عند الجزء السفلي بهذه المنطقة بما يسمح بالاقتراب من السفينة على مسافة لا تصل إليها الكراكة مشهور، لاعتبارات متعلقة بمعايير الأمان والسلامة التي تتطلب وجود مسافات آمنة بين الكراكة والسفينة لاتقل عن 10 أمتار.

وأكد رئيس الهيئة أن مسح الأعماق وقياسها يتم بصورة دورية من خلال أنظمة متخصصة للمساحة البحرية لقياس الأعماق باستخدام الموجات فوق الصوتية سواء آحادي الآشعة أو متعدد الآشعة من خلال فريق المساحة والبرامج التابع لإدارة الكراكات.

جدير بالإشارة، أن مهام الحفارات الأرضية تتعدد لتشمل الحفر أمام مقدمة السفينة من جهة الأرض، وتعميق وتوسيع مسطح مائي داخل الأرض لتسهيل سحب السفينة، وإزالة الآثار الناجمة عن الحادث في تكسيات وستائر القناة، وتحريك نواتج الحفر.

قناة السويس الفريق أسامة ربيع السفينة الجانحة

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