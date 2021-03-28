الإسكان: تسليم 504 وحدات سكنية للفائزين بها بـ"دار مصر" بالعبور.. 26 أبريل
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الإثنين 26/4/2021، وحتى يوم الأربعاء 26/5/2021، في تسليم 504 وحدات سكنية (21 عمارة) كاملة التشطيب أكواد (211 – 311 - 421) للفائزين بها بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط بمدينة العبور.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 9، يوم الإثنين 26/4/2021، ووحدات العمارة رقم 10، يوم الثلاثاء 27/4/2021، ووحدات العمارة رقم 11، يوم الأربعاء 28/4/2021، ووحدات العمارة رقم 12، يوم الخميس 29/4/2021، ووحدات العمارة رقم 13، يوم الأحد 2/5/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الإثنين 3/5/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الثلاثاء 4/5/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الأربعاء 5/5/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الخميس 6/5/2021.
وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 18، يوم الأحد 9/5/2021، ووحدات العمارة رقم 27، يوم الإثنين 10/5/2021، ووحدات العمارة رقم 28، يوم الثلاثاء 11/5/2021، ووحدات العمارة رقم 29، يوم الأحد 16/5/2021، ووحدات العمارة رقم 30، يوم الإثنين 17/5/2021، ووحدات العمارة رقم 43، يوم الثلاثاء 18/5/2021، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الأربعاء 19/5/2021، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الخميس 20/5/2021، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 23/5/2021، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الإثنين 24/5/2021، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 25/5/2021، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأربعاء 26/5/2021.
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، الغيطي، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع العبور، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.
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