حقوق إنسان النواب عن قطاري سوهاج: لا أحد فوق الحساب.. وأموال قطاع النقل بحاجة للمراجعة

كتب- محمد نصار:

طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن يكون المجلس ولجانه على علم بمجريات التحقيقات في واقعة قطاري سوهاج.

وقال رضوان، في بيان عاجل، موجه لرئيس البرلمان والنواب:

أتحدث إليكم اليوم بعد أقل من 48 ساعة من وقوع حادث قطاري سوهاج والذي راح ضحيته أكثر من 19 شهيدا و185 مصابا و3 أكياس تضم أشلاء متفرقة موجودة في 3 مستشفيات.

وأضاف: حقا إنه كان حادث جلل اهتزت له القلوب، كنت مع زملائي أعضاء المجموعة البرلمانية لمحافظة سوهاج نتصفح وجوه الضحايا وذويهم من أبناء صعيد مصر الذين طحنهم التجاهل طيلة عقود سابقة وأنظمة ماضية.

وتابع رضوان: أطلب أن يكون المجلس واللجان النوعية المختصة على أتم إحاطة بمجريات التحقيقات التي ستجرى في هذا الأمر وترفع تقريرها إلى المجلس لتحاسب المتسبب دون أن يقتصر هذا الحساب على موظف بسيط لتحويلة أو سائق القطار بل أن المنظومة كلها في حاجة إلى مراجعة، وكل أموال الدعم التي ذهبت لتطوير هذا المرفق في حاجة إلى مراجعة ولا أحد في مصر فوق الحساب.

وواصل: هناك مسئولية قانونية ومسئولية سياسية يجب أن نقف أمامها.. ومن منطلق الدور التشريعي والرقابي المنعقد للمجلس بما أرسته نصوص الدستور، بحسبانه التشريع الأعلى في الدولة والذي يجسد ويعكس إرادة الأمة في تحديد السلطات والفصل بينها، كما يحدد حقوق وواجبات الفرد تحقيقاً للصالح ومن قبلها أمانة تمثيل الشعب الذي حملنا إياها.