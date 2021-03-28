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البرلمان يبدأ جلسته بدقيقة حداد على ضحايا حادث سوهاج: سنقوم بالدور الرقابي بعد إعلان التحقيقات

11:39 ص الأحد 28 مارس 2021
البرلمان يبدأ جلسته بدقيقة حداد على ضحايا حادث سوهاج: سنقوم بالدور الرقابي بعد إعلان التحقيقات

المستشار حنفي جبالي

كتب - نشأت علي

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسته العامة، الاحد، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا قطاري سوهاج، الذي وقع أول أمس.

وأعلن رئيس مجلس النواب، أن المجلس ولجانه النوعية خصوصا "النقل والمواصلات"، يتابعون تطورات الحادث لحظة بلحظة، متابعا:"ما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيقوم المجلس بدوره الرقابي بعد إعلان نتائج التحقيقات، مستخدما كافة وسائل الرقابة البرلمانية".

أشار إلى أن المجلس تلقى بمزيد من الحزن والأسى نبأ الحادث الأليم الذي وقع في محافظة سوهاج، إثر اصطدام قطارين والذي نتج عنه وفاة وإصابة العشرات من المواطنين.

وأوضح أن جميع أجهزة الدولة المعنية، سارعت لمتابعة الحادث وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه بتشكيل لجنة لمتابعة الحادث والوقوف على أسبابه.

وأوضح أن الرئيس السيسي، وجه أيضا بسرعة صرف التعويضات لأهالي الضحايا والمصابين وتوفير الرعاية الصحية، وصرف معاش ثابت لهم.

وقال رئيس البرلمان:"أظهر الحادث مدى التلاحم بين جموع الشعب المصري، والمعدن الأصيل لأهالي الصعيد، بعد أن تسابق الجميع في مشهد مهيب للتبرع بالدماء لإنقاذ المصابين، ليؤكد هذا المشهد أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين".

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، بخالص العزاء لجميع أسر الضحايا، داعيا المولى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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