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بينهم 19 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1492 شاباً بالغربية

12:40 م السبت 27 مارس 2021
بينهم 19 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 1492 شاباً بالغربية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية 1492 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 19 من ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 3938 شاباً، كما تم توفير 2312 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية استخرجت 1225 ترخيصا لمزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 34 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 39 بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضح فتحي دسوقي مدير المديرية - من خلال تقريره للوزير عن انجازات المديرية خلال فبراير الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 849 منشآت (دوري- حملات)، وإعادة التفتيش على 840 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 110 محضراً، وتلقي 6 شكاوي من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث 4 شكاوي منها، وتبقى شكوتان ما زالتا تحت البحث، فضلاً عن بحث 222 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية منحتين مولود بـ4000 جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، ورعاية صحية لـ7 عمال بمبلغ 1400 جنيه، فضلاً عن تسجيل 114 من صغار الصيادين .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 529 منشأة وإعادة التفتيش على 487 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 132 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وإعطاء مهلة قانونية لـ 408 منشأت لإزالة المخالفات، وبحث 53 شكوى في نفس المجال، كما تم التفتيش على 540 منشأة أخرى في مجال تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) .

محمد سعفان القوى العاملة ذوي الهمم القطاع الخاص

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