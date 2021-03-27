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مدبولي: نشكر الدول التي عرضت مساعدتنا في حادث سفينة قناة السويس

12:24 م السبت 27 مارس 2021
مدبولي: نشكر الدول التي عرضت مساعدتنا في حادث سفينة قناة السويس

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه في شأن جنوح سفينة في قناة السويس، إن السفينة تعد من أكبر السفن في العالم، وهو حادث شديد الاستثنائية، ومع وقوع الحادث بدأت هيئة قناة السويس الاستعانة بكل المعدات وخبراتها وكل الإمكانيات المتاحة، والخبرات الدولية التي تم الاستعانة بها، واليوم سيعقد رئيس هيئة قناة السويس كل الجهود والتفاصيل بشأن الحادث.

وأضاف مدبولي: أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الدول والجهات التي عرضت مساعدتها لمصر في الحادث.

مصطفى مدبولي سفينة قناة السويس حادث سفينة قناة السويس قناة السويس مجلس الوزراء

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