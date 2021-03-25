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تنسيقية شباب الأحزاب تنظم فعالية حوارية عبر تطبيق "CLUB HOUSE"

01:12 م الخميس 25 مارس 2021
تنسيقية شباب الأحزاب تنظم فعالية حوارية عبر تطبيق "CLUB HOUSE"

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

كتب- محمد نصار:

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم الخميس، فعالية حوارية على تطبيق "CLUB HOUSE"، بعنوان تمكين الشباب في مصر بين الواقع والمأمول.

وتتناول الفعالية العديد من محاور النقاش، كأهمية تمكين الشباب للنهوض بالدولة، وكيفية تدريب الشباب وانعكاس ذلك على محاور التنمية، فضلاً عن تسليط الضوء على التجربة المصرية في تأهيل الكوادر الشبابية، ودور مؤتمرات الشباب في استعادة الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على التغيير، وهل تمكين الشباب حقيقة أم مجرد دعاية؟، وكذلك فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتحدياته، وفرص الشباب في المستقبل (مجالس محلية، وقيادات تنفيذية)، ودور المجالس النيابية لاستكمال ما بدأته الدولة من تمكين لشبابها.

ويتحدث في الفعالية من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: محمد موسى نائب محافظ المنوفية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصعيدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويدير الحوار النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ والمهندس عماد رؤوف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.​

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطبيق CLUB HOUSE مصر

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