وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب- مصراوي:

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بضخ كميات كبيرة من الخضر والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى الأسماك مع الالتزام بالتخفيضات المطلوبة على كل سلعة وبجودة عالية.

وشدد المصيلحي على كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة و مديريات التموين بضرورة عمل جولات وحملات ميدانية للرقابة على الأسواق وضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية بأسعار وكميات مناسبة وجودة عالية.

وأكد تقرير تلقاه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن أسعار "الطماطم" بالمجمعات تبدأ من 5ر2 جنيه للكيلو، و"البطاطس" تبدأ من 5ر3 جنيه للكيلو، و"البرتقال البلدي" يباع بسعر 5 جنيهات للكيلو.

وأشار تقرير قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة من سوق الجملة بالعبور إلى أن كيلو "الطماطم" تخرج جملة بأسعار تتراوح من جنيه إلى 85ر1، و"البطاطس" من 1ر1 جنيه إلى 2.3 جنيه، وسعر كيلو "الفلفل الرومي" من 2 جنيه إلى 5.5 جنيه.

وأضاف أن سعر كيلو "السمك البلطي" يخرج لتجار التجزئة بأسعار تتراوح من 18 إلى 22 جنيها.​