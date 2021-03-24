القوى العاملة: صرف 5.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 2339 شابا بالقليوبية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية 2339 شابا، من بينهم 25 من أصحاب الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل ، وذلك من بين 6412 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب، فضلاً عن توفير 387 فرصة عمل للشباب من الجنسين.

وقال الوزير، إنه تم صرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 5 ملايين و949 ألفاً و500 جنيه، لـ 11793 عاملا، منها صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 11765 عاملاً، بالإضافة إلى 18 منحة مولود، و5 منح زواج، و3 منح وفاة، ومنحتنا للرعاية صحية، كما بلغ عدد المسجلين بالمديرية 19709 عاملا.

وأوضحت إيمان شحاتة مدير المديرية، في تقريرها الشهري لوزير القوى العاملة عن شهر فبراير الماضي، أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 1882 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1537 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادة قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 13 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.

كما قامت المديرية بالتفتيش في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 692 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 189 محضرا، كما تم التفتيش على 46 منشأة يعمل بها 61 طفلا وتم إنذار 16 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وإجراء التفتيش على 232 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 141 محضرًا وعقد 3 ندوات توعية، وبحث 66 شكوى في نفس المجال.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 242 شكوى، تم تسوية 26 منها وديا، وإحالة 49 للقضاء، وحفظ 49 شكوى، وما زالت هناك 118 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت أنه في مجال التدريب المهني تم تنفيذ دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية الأحراز - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ 16 متدرباً.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 440 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة، وتوفير مهمات الوقاية للعاملين بالمديرية أثناء قيامهم بمهامهم لحمايتهم.​