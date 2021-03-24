الحكومة تستعرض خطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكة الحديد

كتب- محمد غايات:

استعرضت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المستجدات المتعلقة بخطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوطين هذه الصناعة المهمة تلبيةً لاحتياجات السوق المحلية.

وتمت الموافقة على الاستمرار في إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفاة لنسبة المكون المصري طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بحيث تلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن كافة عقود المشتريات والمناقصات المطروحة، تحقيق نسب مكون محلي متزايدة، وذلك اتساقاً مع القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.