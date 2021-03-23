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إنذار جوي.. محافظة الجيزة تحذر المواطنين من النزول إلا للضرورة

12:15 م الثلاثاء 23 مارس 2021
إنذار جوي.. محافظة الجيزة تحذر المواطنين من النزول إلا للضرورة

عاصفة رملية

كتب– يوسف عفيفي:

ناشدت محافظة الجيزة، المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل إلا في حالات الضرورة حرصا على سلامتهم.

كما تناشد المحافظة، بحسب بيان، المواطنين بعدم التواجد تحت اللوحات الإعلانية والقيادة بهدوء على الطرق، خاصة السريعة لتأثير نشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية الأفقية.

يأتي ذلك في إطار متابعة محافظة الجيزة للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الإنذار المبكر لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من مساء أمس الاثنين، والتي تستمر حتى الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3/23 /2021، حيث من المتوقع أن تشهد معظم محافظات الجمهورية نشاطا للرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة وتشهد بعض الظواهر الجوية المتغيرة.

عاصفة ترابية الأرصاد الطقس عاصفة رملية الجيزة

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