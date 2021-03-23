وزيرة الهجرة تستقبل المصرى الفائز بأكبر مسابقات الباليه حول العالم

كتب- أسامة علي:

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشاب المصري راقص الباليه بفرنسا "لوكا عبدالنور"، الحاصل على المركز الثاني في مسابقة Prix De Lausane كأول مصري يتم اختياره للمشاركة في هذه المسابقة، وذلك للاحتفاء بنجاحاته وبحث مشاركته في الترويج لمصر حول العالم.

من جانبها، رحبت وزيرة الهجرة بالشاب المصري ووالديه الذين رافقاه في اللقاء، وأعربت عن فخرها واعتزازها بما استطاع "لوكا" تحقيقه من إنجاز كبير في هذا النوع من الفنون بدعم من أسرته، حتى توج هذا المجهود بوصوله التصفيات النهائية لأكبر مسابقة باليه في العالم يتنافس فيها أفضل 20 لاعبا من حول العالم.

وقالت الوزيرة إن نجاح "لوكا" في هذه السن الصغيرة – 17 عاما – يجعل منه مثالا يحتذى به ويضيف رصيدا جديدا للتفوق المصري في المجال الفني، ويضيف لقوى مصر الناعمة التي ترسخ مكانتها العالمية وترفع اسمها عاليا عبر أبنائها بالخارج.

كما وجهت مكرم شكرها للاعب المصري لوكا عبد النور ووالده على إصراره على خوض غمار هذه المسابقة العالمية بجنسيته المصرية، بعدما تعرض لاحتمالية عدم المشاركة بالجنسية المصرية نظرا لانتهاء صلاحية جواز سفره المصري في ذلك الوقت، وبالفعل تم تسجيله بجنسيته وفقا لطلبه وبالعودة للعدد 49 من كتيب المسابقة ، ما يعكس اعتزازه بهويته وجنسيته المصرية، ويثبت أن المصريين بالخارج دائما ما يضربون المثل والقدوة في الوطنية وحب الوطن.

من جانبه، تحدث "لوكا" عن نشأته ورحلته في تعلم الباليه، حيث ولد بالقاهرة في 28 مارس 2003 لأب مصري وأم فرنسية التحق بمدرسة أوازيس الدولية بمصر حيث مارس الفنون المسرحية في سن مبكرة جدًا، بفضل مشاركة بعروض نهاية العام منذ رياض الأطفال. وفي صيف 2015، شارك "لوكا" في ورشة تدريبية للرقص الدولي لمدة أسبوعين في Châteauroux في فرنسا بقيادة معلمين محترفين ومعترف بهم دولًيا، ثم تبناه فنيا راقص الباليه المصري الشهير "أحمد يحيى" والذي آمن بمهارات وموهبة "لوكا".

وأضاف "لوكا" أنه التحق بأكاديمية الرقص في زيورخ بسويسرا، ثم تم رصد تفوقه من قبل مؤسسة بيرينو أمبروسولي، وقدمت له منحة دراسية وبدأ مشواره الذي تميز بحصوله على عدد من الجوائز ليصبح أول مصري يتم اختياره للمشاركة بمسابقة Prix de Lausanne، ويحصد 3 جوائز مختلفة جائزة المركز الثاني، مؤكدًا أنه يهدي نجاحه لمصر الوطن الأم.

من جهتهما، توجه والديّ "لوكا" بخالص الشكر لوزيرة الهجرة على حسن الاستقبال والتواصل معهما ومع نجلهما والدعم الذي تقدمه للشباب المصري بالخارج، إيمانا من سيادتها بتمكين الشباب وبأنهم سفراء لمصر حول العالم كقوى ناعمة لهذا الوطن.

وفي ختام اللقاء، اتفقت السفيرة نبيلة مكرم مع الشاب لوكا عبد النور على التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لعمل جلسة تصوير له داخل أحد القصور الأثرية بالقاهرة، بهدف الترويج لمصر ومعالمها ومزاراتها عالميًا وهو ما رحب به الفنان الشاب.