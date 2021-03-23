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​​"عدم تجاوز الحصص".. كيف أثر ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا على مقررات التموين؟

01:01 ص الثلاثاء 23 مارس 2021
​​"عدم تجاوز الحصص".. كيف أثر ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا على مقررات التموين؟

أسعار الزيت

كتب- محمد سامي:

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر مارس الجاري، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 80% حتى الآن من مقررات الشهر الجاري، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصدرت منشورًا عبر الشركة المصرية لتجارة الجملة، رقم 9 لسنة 2021، بشأن إصدار تعليمات مشددة إلى المنافذ التموينية التي تصرف المقررات الشهرية من السلع التموينية.

ويختص المنشور بعدم التجاوز في أية حال من الأحوال بيع أية كميات من السلع الاستراتجية؛ حيث يتم صرف للمواطن 2 كيلوجرام سكر وزجاجة زيت و2 كيلوجرام أرز، مع عدم التجاوز بأية حال من الأحوال، واستكمال باقي صرف المستحق من باقي سلع المنظومة التموينية.

يأتي قرار وزارة التموين بعدم زيادة المصروف للمواطن عن زجاجة زيت واحدة بسبب ما شهدته أسعار زيت الطعام من ارتفاعات مستمرة في الأسواق، منذ شهر ديسمبر الماضي بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميًا، ما أدى إلى ارتفاع سعره محليًا حيث تعتمد مصر على الاستيراد لتلبية أكثر من 90% من الاحتياجات الخاصة بالاستهلاك، حيث تعتمد الوزارة على توفير نحو 80% من احتياجات السوق المحلية من زيت الخليط من خلال بطاقات السلع التموينية، وزيت الخليط هو منتج مهم للاستهلاك الشعبي بحسب مصادر في الوزارة.

وقال زكريا الشافعي رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات، إن خزينة الدولة أصبحت تتكبد دعمًا إضافيًا يبلغ 3 جنيهات على كل زجاجة يتم صرفها على البطاقات التموينية، ما يكبد الدولة مبالغ إضافية في فاتورة الدعم بسبب ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا.

وانعكست هذه الزيادة على أسعار عبوات الزيت في متاجر التجزئة، وقال جلال عمران، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية لـ"مصراوي"، إن سعر عبوة الزيت ارتفع بنسبة تتراوح بين %15 وتصل حتى 50%.

وتراوح سعر عبوة الزيت الشعبي الخليط 1 لتر بين 16 إلى 18 جنيهًا، مقابل 12 و14 جنيهًا في ديسمبر الماضي، بحسب عمران.

ويتراوح سعر زجاجة الزيت عباد الشمس 1 لتر بين 20 و22 جنيهًا، مقابل 17 و20 جنيهًا، وزيت الذرة الفاخر بين 27 و30 جنيهًا، مقابل 24 و28 جنيهًا.

كذلك ارتفع سعر السمن المسلي الصناعي، الذي يعتمد على زيت النخيل إلى 42 جنيهًا مقابل 38 جنيهًا للعبوة حجم 1.7 كيلو.

يُذكر أن وزارة التموين تصرف شهريًّا الدعم لما يقرب من 64 مليون بطاقة مسجلة في التموين؛ لصرف السلع بواقع 50 جنيهًا شهريًّا، حتى 4 أفراد و25 جنيهًا بداية من الفرد الرابع.

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