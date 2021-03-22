هل تتغير مواعيد إغلاق المحلات التجارية في رمضان؟ "التنمية المحلية" تُجيب
كتب- محمد نصار:
كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث الرسمي للوزارة، حقيقة تغيير مواعيد إغلاق المحال التجارية خلال شهر رمضان الكريم.
وقال قاسم لـ"مصراوي" اليوم الاثنين، إنه لا يوجد جديد فيما يتعلق بمواعيد إغلاق المحال، متابعًا: "لا جديد في هذا الشأن والعمل ساري الآن وفقًا للقرار المعمول به منذ 1 ديسمبر 2020".
وتابع متحدث الوزارة: "نحن في انتظار قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد".
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