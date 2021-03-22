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خلال حفل اليوم.. ننشر أسماء المكرمات من محافظ القاهرة

03:27 م الإثنين 22 مارس 2021
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كتب- محمد نصار:

كرم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة عددا من الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة وذلك خلال الحفل الذي أقامته محافظة القاهرة بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم بمنحهم هدايا عينية وشهادات تقدير .

وشمل التكريم عددا من العاملات بمحافظة القاهرة والفائزات بمسابقة الأم المثالية وهن: عائشة فكري سليم،هانم زكريا حامد، هالة إسماعيل محمود، سعيدة على الجمال، نور الهدى محمد سعيد، وفاء مصطفى أحمد، نجوى سليمان عبدالملك، وداد عيد أحمد، فادية شكري بسطا، نسرين سمير عبدالرازق، عايدة محمد إبراهيم، راندا فتحي عبده، هدى عبدالهادي.

كما شمل التكريم: وجيهة عبد الجواد عبد العال الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية من فئة التمكين الاقتصادي حيث بدأت بمشروع صغير ولديها الآن 3 مصانع لتصنيع المنتجات الجلدية ، ومنال محمد السيد والدة اللاعبة فاطمة أحمد الصاوي من أصحاب الهمم والتي تفوقت رياضياً وحققت المركز الثالث في بطولة العالم للسباحة باستراليا 2019 ، وسمر عصام حنفي ابنة دار السيدات المسلمات للأيتام الحاصلة على بكالوريوس رقابة جودة.

وقدمت إحدى الجمعيات ٨ ماكينات حياكة لعدد من الأمهات الذين اجتازوا برنامج التدريب على الحياكة والتطريز في إطار مبادرة حياة كريمة التي تم إطلاقها برعاية رئيس الجمهورية وبرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة.

خالد عبدالعال محافظ القاهرة الأم المثالية عيد الأم تكريم الأمهات المثاليات

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محافظ القاهرة يكرم عددا من الأمهات المثاليات بالعاصمة
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