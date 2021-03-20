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الأوقاف: "الحلال بيّن والحرام بيّن".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

01:03 م السبت 20 مارس 2021
الأوقاف: "الحلال بيّن والحرام بيّن".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة، لتكون تحت عنوان: "الحلال بيّن والحرام بيّن“.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين “الأولى والثانية” مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدى ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

وأشارت إلى أن موضوع الخطبة يهدف إلى التأكيد على معنيين:

الأول ضرورة تحري الحلال والتحذير من مغبة الحرام.

الآخر: هو قضية التحليل والتحريم بين العلماء والجهلاء .

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن العلماء طريقهم السعة والتيسير على الناس من باب أن الأصل في الأشياء الحِلُّ والإباحة، والتحريم لا يثبت إلا بدليل، في حين أن الجهلاء يجعلون من التحريم أصلاً ثابتًا لديهم، وكأن الحِلَّ هو الذي يحتاج إلى دليل، فيضيقون على الناس سبل حياتهم.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يُعجِّل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة الحلال والحرام محمد مختار جمعة

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