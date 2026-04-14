ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، بقيمة تتراوح 10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

بنك مصر:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

بنك القاهرة:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

53.04 جنيه للشراء، و53.14 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول:

53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني:

53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

53 جنيهًا للشراء، و53.1 جنيه للبيع.