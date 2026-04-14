سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك ببداية تعاملات الثلاثاء
كتب : آية محمد
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، بقيمة تتراوح 10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-4-2026، بينما تراجع في البنك التجاري الدولي، فيما استقر في 8 بنوك، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.
بنك مصر:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.
بنك القاهرة:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
53.04 جنيه للشراء، و53.14 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة:
53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.
كريدي أجريكول:
53.05 جنيه للشراء، و53.15 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني:
53.09 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
53 جنيهًا للشراء، و53.1 جنيه للبيع.