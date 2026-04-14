أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس على مستوى الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 15 أبريل وحتى الأحد 19 أبريل 2026، وذلك استنادًا إلى أحدث خرائط الطقس الصادرة عن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

أوضحت "الهيئة" في بيان لها، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، بينما يكون حارًا إلى شديد الحرارة نهارًا على معظم المناطق، مع بلوغ ذروة الارتفاع يومي الأربعاء 15 أبريل والخميس 16 أبريل.

تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة

وحذرت الأرصاد من نشاط للرياح يوم الأربعاء 15 أبريل على مناطق متفرقة من السواحل الغربية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.

وأشارت إلى نشاط ملحوظ للرياح يومي الخميس 16 أبريل والجمعة 17 أبريل على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، يصاحب ذلك فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



وأضافت أن نشاط الرياح يستمر يومي السبت 18 أبريل والأحد 19 أبريل، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة

كشفت "الأرصاد" عن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، وجاءت على النحو التالي:

الأربعاء 15 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 20 درجة – العظمى 33 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 17 درجة – العظمى 26 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 19 درجة – العظمى 35 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 23 درجة – العظمى 36 درجة



الخميس 16 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 22 درجة – العظمى 35 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 19 درجة – العظمى 33 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 22 درجة – العظمى 37 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 25 درجة – العظمى 37 درجة



الجمعة 17 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 18 درجة – العظمى 30 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 16 درجة – العظمى 27 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 17 درجة – العظمى 31 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 22 درجة – العظمى 36 درجة



السبت 18 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 30 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 20 درجة – العظمى 34 درجة



الأحد 19 أبريل:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: الصغرى 17 درجة – العظمى 28 درجة

السواحل الشمالية: الصغرى 14 درجة – العظمى 23 درجة

شمال الصعيد: الصغرى 16 درجة – العظمى 30 درجة

جنوب الصعيد: الصغرى 20 درجة – العظمى 34 درجة

وأهابت هيئة الأرصاد الجوية بالمواطنين ضرورة متابعة التحديثات المستمرة نظرًا للتغيرات السريعة في حالة الطقس خلال فصل الربيع، واتخاذ الاستعدادات اللازمة خاصة خلال فترات نشاط الرياح وانخفاض الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة



شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



