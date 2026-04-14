محمود حفيد سيد زيان: "جدي رفض الواسطة وترك الهندسة من أجل الفن"


كتب- معتز عباس:

01:35 ص 14/04/2026
كشف محمود حفيد النجم الكوميدي الراحل سيد زيدان، في ذكرى مرور 10 سنوات على رحيله، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والمهنية، مؤكدًا أنه يسير حاليًا على نهج جده في حب الفن والسعي لتحقيق النجاح.

نشر محمود عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مجموعة صور تجمعه مع جده سيد زيان، مؤكدًا أن جده كان يعشق الفن واتخذ قرارًا جريئًا بترك عمله كمهندس طائرات من أجل التفرغ للتمثيل، رغم أن بداياته كانت بأدوار صغيرة قبل أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

تفاصيل رحلة سيد زيان من الهندسة للفن

أضاف: "جدي عشق الفن وأخد قرار جرئ جدًا وساب شغله وهو مهندس طائرات حربية، عشان الفن وأدوار كانت صغيرة جدا في بدايته، جدي حلم وصدق نفسه ونجح والغريب إني دلوقتي بعمل زيه وبمشي نفس الخطوات".

وأكمل: "بعد ما سبت المحاماة قررت أدخل الوسط الفني والبداية كانت بالكاميرا الخفية القرار بيكون صعب بس السعي مهم ودي حاجة اتعلمتها من جدي اللي كان بيكره الواسطة وشايف إن الحاجة اللي تيجي بسهولة هتروح بسهولة عشان كدا رفض إني أدخل الوسط بالواسطة والحقيقة أنا بشكره لأنه خلاني اتعلم وادرب واشتغل على نفسي سنين و لحد دلوقتي".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة تقدير لروح سيد زيان، مؤكدًا أنه تعلّم منه قيمة الاجتهاد والتعب، وأن النجاح الحقيقي لا يأتي بسهولة بل يحتاج إلى سعي مستمر.

ماذا قدم سيد زيان للفن؟

قدم الفنان الراحل سيد زيان 3 أفلام كبطولة مطلقة هي: "دورية نص الليل"، "حظ من السماء"، و"كيف تسرق مليونيرًا"، إلا أنه شارك في العديد من الأعمال البارزة التي تركت بصمة قوية، من بينها "المتسول" أمام عادل إمام، "ووكالة البلح" مع نادية الجندي، و"البيه البواب" أمام أحمد زكي، و"أريد حلًا" مع فاتن حمامة، إلى جانب "الجراج" أمام نجلاء فتحي، و"أبناء الصمت".

على مستوى الدراما التلفزيونية، قدم سيد زيان أدوارًا مميزة، من أبرزها شخصية "القص" في مسلسل "المال والبنون"، و"درهم" في مسلسل "عمر بن عبد العزيز".

اشتهر بعدد من الشخصيات التي رسخت في ذاكرة الجمهور، مثل "خليل الغبي" في "المتسول"، و"المستكاوي" في "البيه البواب"، و"صلاح عيسوي" في "عفوًا أيها القانون"، و"حلومة الجحش" في "وكالة البلح".

فيديو قد يعجبك



"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجنبي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
نشرة التوك شو| الأرصاد تحذر من موجة حارة ومقترح لإنشاء مجلس أعلى للأسرة
أخبار مصر

نشرة التوك شو| الأرصاد تحذر من موجة حارة ومقترح لإنشاء مجلس أعلى للأسرة
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

معاتبة على "معاكسة فتاة" تنتهي بطعن "طالب" وحكم رادع في الوراق
حوادث وقضايا

معاتبة على "معاكسة فتاة" تنتهي بطعن "طالب" وحكم رادع في الوراق

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟
أخبار مصر

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة إلى حسن المستكاوي.. ماذا قالت؟

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو