كشف محمود حفيد النجم الكوميدي الراحل سيد زيدان، في ذكرى مرور 10 سنوات على رحيله، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والمهنية، مؤكدًا أنه يسير حاليًا على نهج جده في حب الفن والسعي لتحقيق النجاح.

نشر محمود عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مجموعة صور تجمعه مع جده سيد زيان، مؤكدًا أن جده كان يعشق الفن واتخذ قرارًا جريئًا بترك عمله كمهندس طائرات من أجل التفرغ للتمثيل، رغم أن بداياته كانت بأدوار صغيرة قبل أن يحقق نجاحًا كبيرًا ويصبح أحد أبرز نجوم الكوميديا في مصر.

تفاصيل رحلة سيد زيان من الهندسة للفن

أضاف: "جدي عشق الفن وأخد قرار جرئ جدًا وساب شغله وهو مهندس طائرات حربية، عشان الفن وأدوار كانت صغيرة جدا في بدايته، جدي حلم وصدق نفسه ونجح والغريب إني دلوقتي بعمل زيه وبمشي نفس الخطوات".

وأكمل: "بعد ما سبت المحاماة قررت أدخل الوسط الفني والبداية كانت بالكاميرا الخفية القرار بيكون صعب بس السعي مهم ودي حاجة اتعلمتها من جدي اللي كان بيكره الواسطة وشايف إن الحاجة اللي تيجي بسهولة هتروح بسهولة عشان كدا رفض إني أدخل الوسط بالواسطة والحقيقة أنا بشكره لأنه خلاني اتعلم وادرب واشتغل على نفسي سنين و لحد دلوقتي".

واختتم حديثه بتوجيه رسالة تقدير لروح سيد زيان، مؤكدًا أنه تعلّم منه قيمة الاجتهاد والتعب، وأن النجاح الحقيقي لا يأتي بسهولة بل يحتاج إلى سعي مستمر.

ماذا قدم سيد زيان للفن؟

قدم الفنان الراحل سيد زيان 3 أفلام كبطولة مطلقة هي: "دورية نص الليل"، "حظ من السماء"، و"كيف تسرق مليونيرًا"، إلا أنه شارك في العديد من الأعمال البارزة التي تركت بصمة قوية، من بينها "المتسول" أمام عادل إمام، "ووكالة البلح" مع نادية الجندي، و"البيه البواب" أمام أحمد زكي، و"أريد حلًا" مع فاتن حمامة، إلى جانب "الجراج" أمام نجلاء فتحي، و"أبناء الصمت".

على مستوى الدراما التلفزيونية، قدم سيد زيان أدوارًا مميزة، من أبرزها شخصية "القص" في مسلسل "المال والبنون"، و"درهم" في مسلسل "عمر بن عبد العزيز".

اشتهر بعدد من الشخصيات التي رسخت في ذاكرة الجمهور، مثل "خليل الغبي" في "المتسول"، و"المستكاوي" في "البيه البواب"، و"صلاح عيسوي" في "عفوًا أيها القانون"، و"حلومة الجحش" في "وكالة البلح".