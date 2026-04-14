كتب- صابر المحلاوي:

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة، صباح اليوم، كثافات مرورية مرتفعة على أغلب الطرق والمحاور الرئيسية، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أعمالهم، فيما دفعت الإدارة العامة للمرور بخدماتها لتسيير الحركة وتنظيمها.

وشهد شارع الهرم ازدحام شديد امتد إلى مناطق مدكور والعريش والطالبية، مع تكدسات من شارع العشرين حتى الطالبية، ومن الطوابق إلى العشرين بشارع فيصل مرورًا بمنطقة مشعل، ما انعكس على حركة السير باتجاه كوبري الجيزة المعدني وشارع السودان وصولًا إلى ميدان النهضة.

وسجل كوبري أكتوبر كثافات ملحوظة في الاتجاهين، خاصة للقادمين من الجيزة نحو وسط البلد والعكس، وامتدت إلى محور النصر والمنصة، وكذلك شوارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة، وصولًا إلى الطريق الدائري.

محاور بديلة وتدخلات مرورية

ورُصدت كثافات بمحور صفط اللبن للقادمين من الطريق الدائري، مع توجيه السائقين لاستخدام محور عرابي كبديل، في ظل الزحام بمحيط كوبري عباس وكوبري الجيزة المعدني وميدان النهضة. كما ظهرت تكدسات أعلى كوبري أحمد عرابي بسبب أعمال إصلاح.

وشهد نفق الأزهر تباطؤًا في حركة المرور، إلى جانب زحام بشوارع رمسيس والعباسية ومطالع كوبري أكتوبر، فيما سجل طريق الأوتوستراد كثافات مرتفعة للقادمين من حلوان باتجاه المعادي والمقطم، نتيجة زيادة سيارات النقل الثقيل.

كما ظهرت كثافات بطريق الكورنيش من المعادي حتى وسط البلد، ومناطق أثر النبي وقصر العيني وماسبيرو، إضافة إلى ميادين التحرير وروكسي ورابعة العدوية.

وسجل الطريق الدائري كثافات عند السلام والمنيب، خاصة في الاتجاهات المؤدية إلى الأوتوستراد والتجمع الخامس، مع تباطؤات بمحور صلاح سالم وكوبري 15 مايو، وكذلك بطريق الواحات ومحيط مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامي.

