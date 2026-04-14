حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، نالت من خلالها إعجاب متابعيها، وظهرت بفستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام.

نادية الجندي

فشاركت نجمة الجماهير نادية الجندي، متابعيها أحدث إطلالة لها خطفت بها الأنظار حيث ظهرت مرتدية ملابس صيفية "جمبسوت"، بالتزامن مع أعياد الربيع.

تارا عماد

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة صيفية مميزة، شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

بوسي شلبي

شاركت الإعلامية بوسي شلبي جمهورها لحظات مميزة من احتفالها بعيد الربيع، حيث نشرت مجموعة من الصور على موقع انستجرام، ظهرت خلالها وسط عدد من نجمات الفن في أجواء مليئة بالبهجة والمرح.

يارا السكري

ظهرت الفنانة يارا السكري مؤخرًا بإطلالة أنيقة ومميزة خلال تواجدها في أحد المطاعم الراقية، حيث لفتت الأنظار خلال التقاطها عدد من جلسات التصوير.

مي سليم

احتفلت الفنانة مي سليم بعيد الربيع وشم النسيم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ونشرت صورا ومقاطع فيديوهات ظهرت خلالها وهي ترقص وتغني وسط أجواء احتفالية مع الأهل والأصدقاء.

