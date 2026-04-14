يقيم اتحاد كتاب مصر اليوم الثلاثاء الجلسة الإجرائية الأولى، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخابات الاتحاد، والتي أسفرت عن فوز 30 عضوًا جديدًا لتمثيل أعضاء الجمعية العمومية في مجلس الإدارة الجديد للنقابة.

تفاصيل الجلسة الإجرائية الأولى لاتحاد كتاب مصر اليوم

وتهدف الجلسة إلى تشكيل هيئة المكتب وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يلبي تطلعات أعضاء الجمعية العمومية، ويعزز دور النقابة في دعم الإبداع والكتّاب المصريين، على أن يترأس الجلسة الكاتب وعضو مجلس الإدارة أحمد فضل شبلول.

وكان المستشار محمد النبوي محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس المكتب الفني للتنفيذ والمشرف على قطاع التنفيذ والمشرف العام على انتخابات نقابة اتحاد الكتاب، قد أعلن خلال الأيام الماضية النتائج النهائية، عقب الانتهاء من فرز صناديق انتخابات مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، والتي جرت وسط حضور ملحوظ من أعضاء الجمعية العمومية، وإشراف قضائي كامل لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر

جاءت أسماء الفائزين بعضوية مجلس الإدارة على النحو التالي: د. علاء عبدالهادي، عبده الزراع، سعيد شحاته، هدى عطية، أحمد فضل شبلول، زينهم البدوي، جابر بسيوني، د. حمدي شتا، أحلام نوارة، عاطف الجندي، الجميلي أحمد، مصباح المهدي، خليل الجيزاوي، الأمير أباظة، أشرف بدير، منى ماهر، السيد حسن، د. بسيم عبد العظيم، د. عطيات أبو العينين، رشا الخطيب، أيمن إبراهيم، حسام أبو العلا، حاتم رضوان، علا بركات، نجوى عبد العال، سعيد عبد المقصود، نفيسة عبد الفتاح، هشام فياض، أمينة رمضان، عصام بدر.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية التصويت جرت في أجواء ديمقراطية اتسمت بالشفافية والتنظيم، مع الالتزام بكافة الضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.

