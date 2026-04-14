سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

كتب : أحمد الخطيب

09:40 ص 14/04/2026

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الثلاثاء 14-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4763 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6124 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7140 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8165 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 57120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 81650 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 253931 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 408250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57% إلى نحو 4767 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

