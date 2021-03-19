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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "السلام" بطور سيناء

11:50 ص الجمعة 19 مارس 2021
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد "السلام" بطور سيناء

شعائر صلاة الجمعة من مسجد ''السلام'' بطور سيناء

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بمسجد السلام بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

ومن المقرر أن يتلو قرآن الجمعة القاريء الشيخ ياسر الشرقاوي، وتدور الخطبة حول "الحق في القرآن الكريم:

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

صلاة الجمعة طور سيناء مسجد السلام مختار جمعة وزير الأوقاف

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