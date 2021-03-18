اليوم.. الأرصاد: تأثر البلاد بسيطرة مرتفع جوي يؤدي لهذه الظواهر

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم بسيطرة مرتفع جوي مما يجعل الطقس بشكل عام دافئ نهارا بارد ليلا.

وتكون عوامل الطقس كالآتي:

نهار الخميس:

- دافئ خلال اليوم والرياح أغلبها شمالية غربية تتراوح سرعتها من ١٠ : ١٥ عقدة وتظهر بعض السحب العالية على مناطق متفرقة.

- درجات الحرارة المتوقعة ما بين (١٩ :٢٣) درجة مئوية.