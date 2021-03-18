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اليوم.. الأرصاد: تأثر البلاد بسيطرة مرتفع جوي يؤدي لهذه الظواهر

02:50 م الخميس 18 مارس 2021
اليوم.. الأرصاد: تأثر البلاد بسيطرة مرتفع جوي يؤدي لهذه الظواهر

الطقس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم بسيطرة مرتفع جوي مما يجعل الطقس بشكل عام دافئ نهارا بارد ليلا.

وتكون عوامل الطقس كالآتي:

نهار الخميس:

- دافئ خلال اليوم والرياح أغلبها شمالية غربية تتراوح سرعتها من ١٠ : ١٥ عقدة وتظهر بعض السحب العالية على مناطق متفرقة.

- درجات الحرارة المتوقعة ما بين (١٩ :٢٣) درجة مئوية.

  • حالة البحرين تتراوح ما بين (١.٥: ٢ متر).
  • 0
الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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