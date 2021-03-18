اليوم.. الأرصاد: تأثر البلاد بسيطرة مرتفع جوي يؤدي لهذه الظواهر
كتب- محمد نصار:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم بسيطرة مرتفع جوي مما يجعل الطقس بشكل عام دافئ نهارا بارد ليلا.
وتكون عوامل الطقس كالآتي:
نهار الخميس:
- دافئ خلال اليوم والرياح أغلبها شمالية غربية تتراوح سرعتها من ١٠ : ١٥ عقدة وتظهر بعض السحب العالية على مناطق متفرقة.
- درجات الحرارة المتوقعة ما بين (١٩ :٢٣) درجة مئوية.
- حالة البحرين تتراوح ما بين (١.٥: ٢ متر).
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