فيديو.. كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة يواصلون تلقي لقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو يوضح تلقي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في منشورها، اليوم الأربعاء، ‘‘نه يمكن التسجيل وحجز لقاح كورونا من خلال زيارة الموقع التالي "www.egcovac.mohp.gov.eg".

كما يمكن الاتصال على رقم 15335 من أجل المزيد من المعلومات والاستفسارات.