حدث في 8 ساعات| رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.. والقنوات الناقلة لمباراتي الأهلي والزمالك
شهدت الساعات الماضية من اليوم الاثنين، عددًا من الأخبار المهمة سياسيًا واقتصاديًا، كان أبرزها قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتخصيص علاوتين للعالملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة المعاشات 13%، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمبارتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقا.
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