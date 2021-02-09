أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وموعد انخفاضها

08:16 م الثلاثاء 09 فبراير 2021
الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وموعد انخفاضها

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تتأثر بكتلة جنوبية شرقية ناتجة عن زيادة الضغط الجوي على شبه الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأضافت الهيئة في منشور لها بموقع فيسبوك، أنه من المقرر أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على معظم الأنحاء، كما تنخفض نقطة الندى إلى مادون الصفر حتى يسهل إثارة الأتربة نهارًا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة على أن تستمر حالة الاستقرار هذه إلى الأسبوع المقبل.

وتابعت الهيئة: "مع بداية الأسبوع المقبل تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض تدريجياً مع تغيير الكتلة الهوائية".

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا خلال الفترة الحالية.

الطقس درجات الحرارة الأرصاد

الخبر التالى:

بتوجيهات من السيسي.. مصر ترسل مساعدات غذائية إلى السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 170207

    عدد المصابين

  • 132698

    عدد المتعافين

  • 9699

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 106637014

    عدد المصابين

  • 78313627

    عدد المتعافين

  • 2326007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص لمصراوي|"تاج الدين" يرد على تصريحات متداولة عن تأجيل الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا