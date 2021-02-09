الأرصاد تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وموعد انخفاضها
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تتأثر بكتلة جنوبية شرقية ناتجة عن زيادة الضغط الجوي على شبه الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.
وأضافت الهيئة في منشور لها بموقع فيسبوك، أنه من المقرر أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا على معظم الأنحاء، كما تنخفض نقطة الندى إلى مادون الصفر حتى يسهل إثارة الأتربة نهارًا على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة على أن تستمر حالة الاستقرار هذه إلى الأسبوع المقبل.
وتابعت الهيئة: "مع بداية الأسبوع المقبل تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض تدريجياً مع تغيير الكتلة الهوائية".
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا خلال الفترة الحالية.
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