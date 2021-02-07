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ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الإثنين والقاهرة تسجل 26 درجة

09:13 م الأحد 07 فبراير 2021
ارتفاع الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الإثنين والقاهرة تسجل 26 درجة

الأرصاد

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الإثنين، ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتنبأ هيئة الأرصاد أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلًا على القاهرة والوجه البحري، باردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الإثنين: (القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة).

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