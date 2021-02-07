محافظ جنوب سيناء: رفع كفاءة طرق شرم الشيخ والطور بتكلفة ٩ مليار جنيه

كتب- محمود مصطفى ومينا غالي:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه الأحلام الخاصة بمدينة شرم الشيخ أصبحت حقيقة، مشيرا إلى أن محافظة جنوب سيناء أصبح بها 5 مطارات، و9 مدن، و5 موانىء، ومدينة شرم الشيخ بها الآن 4 كباري.

واستطرد فودة: "عملنا منذ 2014 حتى 2020، وأنجزنا مشروعات كبيرة، وتم رفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن شرم والطور بتكلفة ٩.٢٦٢ مليار جنيه، وإجمالي الطرق الداخلية ٨٩١ كم بتكلفة ٨ مليار جنيه، مستطردا: "الحوادث قلت كثير بسبب الطريق الدولي".

وذكر فودة، أنه تم خلال الـ 6 سنوات الماضية، إنشاء ١٨٠٦٠ وحدة سكنية و١٢٣٢ بيت بدوي، و٤٩٦ وحدة لأهالينا للقضاء على ملف العشوائيات.

جاء ذلك خلال كلمته بملتقى التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل، بمشاركة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى الإعلام، ونخبة من الإعلاميين والصحفيين.​