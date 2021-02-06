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ضمن منظومة المخلفات.. البيئة: نستهدف إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 6 محافظات العام الحالي

11:21 ص السبت 06 فبراير 2021
ضمن منظومة المخلفات.. البيئة: نستهدف إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 6 محافظات العام الحالي

الدكتورة ياسمين فؤاد

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الموقف الراهن لأعمال تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على مستوى برامج البنية التحتية والتشغيل والدعم المؤسسي، وما تم تنفيذه بها والأعمال الجاري العمل بها، والأدوار والمسئوليات الخاصة بكل جهة، للوقوف على نقاط القوة والتحديات التي تواجه التنفيذ.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة".

وأكدت فؤاد، على أن وزارة البيئة تتولى التخطيط للمنظومة، والدعم الفني لمراجعة والموافقة على التصميمات الفنية للبنية التحتية ومتابعة التنفيذ.

وتابعت: "العام المالي الحالي للمنظومة يستهدف إنشاء 9 محطات وسيطة ثابتة في 6 محافظات، قامت الأسبوع الماضي لجان من التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع بمعاينة مواقعها، إلى جانب استكمال البنية التحتية للمدافن في 3 محافظات".

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزارة البيئة

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