وفاة الدكتور إبراهيم عبدالعاطي عن عمر ناهز 74 عامًا

القاهرة- مصراوي:

توفى في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، الدكتور إبراهيم عبدالعاطي، عن عمر ناهز الـ٧٤ عامًا.

وكان عبدالعاطي، يعاني من مشاكل في القلب، وتم حجزه الأربعاء الماضي في المستشفى؛ لإجراء عملية في القلب لكن توفي قبل إجراء العملية.

وقررت العائلة، تشييع الجثمان في الرابعة عصر اليوم من مقابر الأسرة بالإسكندرية دون إقامة أي مراسم، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.