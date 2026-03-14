حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة من التقلبات وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها حاليا، نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا متعمق بشكل كبير.

وأوضحت "غانم"، أن البلاد تتعرض لنشاط ملحوظ في حركة الرياح، حيث تصل سرعتها إلى نحو 55 كم في الساعة، ما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في عدد من المناطق.

وأضافت أن نشاط الرياح قد يتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لتصل إلى نحو 200 متر في بعض المناطق، لافتة إلى أن المنخفض الجوي يتحرك من الصحراء الغربية باتجاه مناطق الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وكذلك القاهرة الكبرى، إلى جانب عدد من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسيناء.

وأكدت أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، حيث من المتوقع أن تصل العظمى إلى نحو 25 درجة مئوية.

