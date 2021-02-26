أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأسبوع المقبل

كتب- أسامة علي:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة، على مدار الـ6 أيام المقبلة، بدءا من السبت 27 فبراير 2017 الخميس 04 مارس 2021.

وجاءت الظواهر الجوية المتوقعة كالتالي:

السبت 27 فبراير:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الأحد 28 فبراير:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحا: على بعض الطرق والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الدولية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

الاثنين 1 مارس:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبا)۔ نشاط الرياح: على مناطق من السواحل الغربية في جنوب سيناء.

شبورة مائية صباح: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 2 مارس:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40% تقريبا).

نشاط رياح: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد

الأربعاء 3 مارس

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 40% تقریبا).

نشاط رياح: مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحا: على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.

الخميس 4 مارس:

أمطار خفيفة: على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقریبا).

نشاط رياح: مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية صباحا: على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد.